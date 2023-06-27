В Челябинской области открыли новую форелевую ферму

Ферму рассчитывают сделать не только промышленным, но и туристическим объектом Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кунашакском районе открыли новую ферму по выращиванию форели.

Как сообщили в пресс-службе регионально правительства, ферму создали на базе работавшего еще в советские годы рыбозавода. Теперь завод реконструируют. Пока что запустили первый цех. В нем планируют выращивать в год по 40-50 тонн форели. Второй такой же цех начнет функционировать в декабре.

На предприятии также намерены выращивать личинки форели. Их можно продавать другим рыбозаводам.

В будущем к цехам надеются добавить восемь прудов. В шести станут выращивать рыбу на продажу, а еще на два смогут приезжать рыбаки-любители. В прудах будут разводить не только форель, но также осетра, карпа, щуку и белого амура.

Напомним, в Шершневское водохранилище запустят толстолобиков и белых амуров для борьбы с водорослями.

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