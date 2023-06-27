«Мостик» между прошлым, настоящим и будущим: главной темой «Расулевских чтений» станет защита духовных ценностей

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Главная тема «Расулевских чтений» в этом году — «Традиционные конфессии на защите Отечества и духовных ценностей». Среди приглашенных гостей на конференции будут присутствовать Верховный муфтий Шейх-уль-Ислам Талгат Таджуддин, Шейх Абдурраззак Ассаиди, генеральный секретарь всемирного совета мусульманских сообществ ОАЭ Мухаммад Абдул-Карим аль-Иса. Так же будут присутствовать и православные участники, в числе которых Митрополит Алексий.

На предстоящие «Расулевские чтения» приедут участники из 23 стран, среди которых Казахстан Сербия, Иран, Турция, Афганистан, Египет, Монголия, Сирия.

— Цель нашей конференции — построить «мостик» между прошлым, настоящим и будущим, — отметил Ринат Раев.

— В этом году сформирована обширная научная повестка, состоящая из пяти различных направлений, на которые заявилось уже 40 докладчиков, — рассказал ректор ЧелГУ Сергей Таскаев.

Главное отличие этих «Расулевских чтений» от предыдущих — это специфика сегодняшнего окружения. Как отметили организаторы, будет сделан особый акцент на психологическом и педагогическом аспектах работы с молодежью в условиях образовательных организаций.

В рамках культурной программы на конференции будет проводится конкурс на чтение мунаджатов, будет организовано вручение дипломов выпускникам Медресе Расулия, а так же пройдет концерт, участие в котором примут приглашенные гости — коллектив Primavera.

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