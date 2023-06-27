Мошенники попытались обмануть вице-губернатора Челябинской области

Ирина Гехт Фото: Василий ВОРОНИН

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт рассказала, как у нее пытались отобрать деньги телефонные мошенники. Она призналась, что самозваные полицейские регулярно звонят ей и предлагают перевести средства на «безопасный счет».

— Один из «капитанов» сообщил мне, что кто-то из родственников взял на меня кредит, но только сейчас полиция может мне помочь, — написала Ирина Гехт в своем telegram-канале. — Я ответила, что готова, но попросила сперва выслать мне фото служебного удостоверения. После внушительной паузы «капитан» возмущенно ответил: «Вы что? Я в засаде!».

Вице-губернатор напомнила, что аферистам за год удалось похитить у жителей Челябинской области 1,3 млрд рублей. И это только по данным МВД. Сколько денег потеряли те, кто не обратился с заявлением в полицию, неизвестно.

Многие жертвы мошенников жалуются и в региональное правительство. Люди остаются без сбережений, да еще и с миллионными кредитами.

— Но когда человек добровольно отдал мошенникам свои деньги, помочь крайне сложно, — отмечает Ирина Гехт. Она советует при звонках от сулящих выгоду или угрожающих потерями незнакомцев бросать трубку. При необходимости после этого можно самому перезвонить по официальному телефону в ведомство, представителем которого назвался возможный аферист.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru