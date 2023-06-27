На Кубке Челябинской области по ловле спиннингом с лодок выявили сильнейших

Фото: Федерация рыболовного спорта Челябинской области

24 и 25 июня на красивейшем водоеме Южного Урала прошли соревнования по ловле спиннингом с лодок. В нем приняли участие 10 пар из двух регионов –Свердловской и Челябинской областей.

Уровень воды катастрофически падает, а рыбы в нем больше не становится. Два дня по 7 часов участники бороздили голубые воды водохранилища, охотясь за хищником. В зачет принимался судак от 35 см, щука от 30 см и окунь. За два дня соревнований, 20 спортсменов поймали более 70 кг рыбы, из которых 50 кг отпущено обратно.

Фото: Федерация рыболовного спорта Челябинской области

В итоге призовые места распределились следующим образом:

1 место – 17 555гр – «Против Ветра» - Дубовик К, Рудык Р – Екатеринбург;

2 место – 11 320гр – «НМЗ» - Ведерников А, Морозов О – Невьянск;

3 место – 10 095гр - «МКС-2» - Лаптов Д, Лаптов А – Магнитогорск;

Фото: Федерация рыболовного спорта Челябинской области

Биг-Фиш – 2 690гр (щука) – «Азарт» - Горшков Ю, Зеленков А.