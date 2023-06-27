Немецкий квартал в Челябинске планируют расселить по программе КРТ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Немецкий квартал в Челябинске может стать очередной территорией комплексного развития. Об этом сообщила вице-мэр Надежда Рыльская на заседании фракции «Единая Россия» Челябинской городской думы. На заседании обсуждалась программа по расселению из ветхо-аварийного жилья.

— В течение последнего года к нам поступили обращения от жителей немецкого квартала и от главы Металлургического района, от потенциального застройщика, который бы хотел зайти на указанную территорию, — сообщила подробности Надежда Рыльская. — На сегодня там есть дома, которые признаны аварийными, и есть дома с высокой степенью износа: 55% и более. Они попадают под КРТ.

Также Надежда Рыльская сообщила, что основной проблемой для внесения этого квартала в список является необходимость строительства социальных объектов. Сейчас обсуждается, какие именно и сколько таких объектов нужно будет построить.

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