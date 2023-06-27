Бывший замглавы Челябинска стал вице-мэром Миасса

Евгений Крехтунов будет отвечать за капстроительство Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бывший заместитель главы Челябинска Евгений Крехтунов стал заместителем главы Миасса. О его назначении сообщил мэр Миасса Егор Ковальчук.

В администрации Евгений Крехтунов будет курировать вопросы городского хозяйства и капитального строительства. Бывший ранее вице-мэром Миасса Олег Карпов теперь станет руководить муниципальным Комитетом по строительству.

Евгению Крехтунову 52 года, он уроженец Челябинска. По образованию — инженер-механик. Работал в охранных предприятиях, был гендиректором МУП «ПОВВ», главой Тракторозаводского района Челябинска, начальником челябинского управления экологии. В должности замглавы Челябинска по городскому хозяйству проработал с декабря 2018 до октября 2019 года, уволился по собственному желанию.

Напомним, Егор Ковальчук покинул должность вице-губернатора Челябинской области, чтобы стать мэром Миасса, а вскоре снова стал заместителем губернатора, но уже на общественных началах.

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