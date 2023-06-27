Ущерб более миллиона рублей: в Челябинске после опрокидывания вагонов со щебнем возбудили уголовное дело

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Причиной аварии на железнодорожной станции Челябинск-Главный могло стать нарушение правил безопасности. После схода и опрокидывания вагонов со щебнем возбудили уголовное дело.

Три грузовых вагона сошли с рельсов поздним вечером 24 мая. Два из них опрокинулись. После аварии понадобились серьезные восстановительные работы. Ущерб, причиненный железной дорою и владельцам вагонов превысил 1 млн рублей.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего причинение крупного ущерба, — сообщили в Центральном МСУТ Следственного комитета.

Добавим, это не первая железнодорожная авария в Челябинске. Весной с рельсов сошел электровоз, повредив пути. Не прошло и двух месяцев, как на рельсах не удержался локомотив.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru