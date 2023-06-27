Жителям Челябинской области продавали рыбу с паразитами

Южноуралец съел рыбу и попал в больницу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области бизнесмена оштрафовали за продажу копченой рыбы с личинками паразитов.

Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, пострадали несколько покупателей. Один их них принес из магазина индивидуального предпринимателя рыбу холодного копчения.

Полакомившись рыбой, мужчина почувствовал себя плохо. Сперва он подумал, что дело в обычном пищевом отравлении. Но симптомы не прекращались, а лишь усиливались. В итоге мужчину госпитализировали.

Причину болезни долго не моли выяснить. Только после длительного обследования и платных анализов любитель рыбы узнал, что у него описторхоз. Это заболевание, вызываемое плоскими червями, при котором страдают поджелудочная железа, желчный пузырь и печень.

Эксперты Роспотребнадзора в лаборатории изучили продукцию из злополучного магазина. В рыбе нашлись живые личинки паразитов.

После этого Арбитражный суд Челябинской области назначил продавцу 30 тыс. рублей штрафа за нарушение требований техрегламентов, повлекшее причинение вреда здоровью.

Суд также обязал продавца рыбы выплатить заболевшему мужчине 90 тыс. рублей — это стоимость некачественного товара, расходы на лечение и компенсация морального вреда.

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