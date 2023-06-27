Южноуралец убил случайного прохожего ради сумки и телефона

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области вынесли приговор жителю Миасса, который убил случайного прохожего. Все это случилось еще в апреле 2022 года, когда он пьяный находился возле местной гимназии. Мужчина увидел незнакомого прохожего и набросился с ножом. А после нескольких ударов в шею и грудь обыскал его одежду и украл неплечную сумку, банковкую карту и телефон.

Убийца скрылся с места преступления, но полиция его нашла. В итоге против мужчины завели уголовное дело за разбой и убийство, а теперь вынесли приговор.

— Виновному назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы, с ограничением свободы на срок 2 года, с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, оставшегося срока наказания — в исправительной колонии особого режима, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

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