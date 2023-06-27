Мертвого студента нашли под окнами многоэтажки в Челябинске

Сейчас в произошедшем разбираются следователи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью под окнами многоэтажки в микрорайоне Парковый в Челябинске нашли тело молодого парня. Студент Челябинского государственного университета скончался на месте еще до прибытия скорой помощи.

– Проводится процессуальная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, – сообщил старший помощник руководителя следственного комитета в Челябинской области Владимир Шишков.

По данным источника КП-Челябинск, парень проживал в одном из домов на улице Габдуллы Тукая, где и произошла трагедия.

Прошлой осенью не менее страшная трагедия произошла в том же микрорайоне. Тогда мужчина выпал из окна 10 этажа, погиб и пролежал перед подъездом 4 часа.

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