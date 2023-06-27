Клиенты Tele2 могут оплачивать проезд по ЦКАД и М-12 со счета номера мобильного телефона

Фото: пресс-служба ООО «Т2МОБАЙЛ»

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Мобильный оператор Tele2 и компания «Автодор – Платные Дороги» реализовали возможность оплачивать проезд по ЦКАД и трассе М-12 «Восток» со счета номера мобильного телефона. Пользовательская активность на транспортном объекте растет: трафик на платных участках ЦКАД среди клиентов Tele2 увеличился в январе - мае на 10% год к году.

Tele2 проанализировала трафик на участках ЦКАД и выявила, что в январе - мае 2023 года клиенты стали больше скачивать данных в дороге по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Всего прирост трафика на платных участках ЦКАД составил 10% год к году, а на самом большом участке платной дороги ЦКАД-3 – 13%.

В ответ на растущую активность оператор совместно с партнером запустил услугу оплаты проезда по платным участкам дороги с помощью SMS. Чтобы воспользоваться сервисом, абонентам необходимо выполнить несколько простых действий:

- отправить сообщение с госномером транспортного средства на бесплатный сервисный номер 7799 (буквы вводятся на кириллице);

- при наличии задолженности ответить любым текстом (например, цифрой 1);

- оплата будет произведена со счета мобильного телефона.

Если на балансе недостаточно средств для оплаты проезда, система предложит пополнить счет мобильного телефона и повторить попытку.

Подробная инструкция и комбинации команд размещены на сайте «Автодор – Платные Дороги».

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