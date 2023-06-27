В Челябинской области «Газель» сгорела после столкновения с КАМАЗом

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
В Челябинской области столкнулись грузовая «Газель» и тягач КАМАЗ. ДТП случилось утром 27 июня на дороге Южноуральск-Магнитогорск.
Фото: УГИБДД по Челябинской области
Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, 34-летний водитель «Газели» выехал на встречную полосу. Там его машина по касательной задела КАМАЗ, а затем скатилась в кювет и загорелась.
Автомобиль потушили сотрудники МЧС, но от него после пожара мало что осталось.
Фото: УГИБДД по Челябинской области
Пострадавшего водителя «Газели» увезли в больницу. 30-летний водитель КАМАЗа остался цел.
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