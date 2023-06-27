В Челябинске назначены публичные слушания по упразднению райсоветов

За возвращение к старой схеме проголосовали все фракции Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Депутаты Челябинской городской думы выступили за упразднение должностей районных депутатов. Решение принято на очередном заседании.

За возвращение к старой схеме проголосовали все фракции.

— Два созыва были депутаты райсоветов, — высказался руководитель фракции КПРФ Эльдар Гильмутдинов. — По факту депутаты стали ближе к народу, но полномочий у них мало. Нужно возвращаться к старой схеме.

Еще один аргумент за упразднение — бюджет сэкономит 53 млн рублей, которые уходят на содержание райсоветов. Однако лишившихся должностей депутатов обещают устроить в администрациях.

Однако решения Челябинской городской думы не достаточно. Сначала депутаты узнают мнение жителей. Публичные слушания по этому вопросу назначены на 12 июля. Затем инициатива будет направлена в Законодательное собрание Челябинской области. Решение должно быть принято именно на региональном уровне.

Также депутаты отметили, что готовится федеральный закон, который с 2026 года в любом случае предусматривает переход на одноуровневую систему муниципальной власти.

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