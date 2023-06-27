В 2023 году отремонтируют 48 километров дороги Южноуральск-Магнитогорск

Дорогу Южноуральск-Магнитогорск уже начали ремонтировать Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области в 2023 году отремонтируют в общей сложности 48 километров дороги Южноуральск-Магнитогорск.

Как рассказала в региональном министерстве дородного хозяйства и транспорта, сперва асфальт собирались починить лишь на 26 километрах трассы, а еще на трех планировали уложить верхний слой покрытия. Но из регионального бюджета выделили еще 585,5 млн рублей на обновление дороги. Это даст возможность привести в порядок дополнительно шесть участков общей протяженностью 19 километров (один километр обойдется казне в 30,8 млн рублей).

Ремонт уже идет.

— На сегодняшний день порядка 30 километров в работе, — рассказала министр дорожного хозяйства Челябинской области Алексей Нечаев. — Уже уложен выравнивающий слой.

Протяженность дороги Южноуральск-Магнитогорск — 216 километров. Трасса соединяет Южноуральск с Увельским, Пластовским, Верхнеуральским, Нагайбакским и Агаповским районами.

Напомним, в Челябинской области из-за ремонта ограничили движение на нескольких улицах.

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