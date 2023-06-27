Челябинские садоводы стали пользоваться интернетом в 1,5 раза чаще

Исследование проводилось в садовых товариществах, находящихся рядом с Челябинском – СНТ «Пластмасс-1», СНТ «Малиновка», СНТ «Электрометаллург» и СНТ «Медик».

Проанализировав объем трафика за июнь, специалисты Интерсвязи выяснили, что больше всего времени в сети проводят садоводы из СНТ «Медик». Там трафик с 11 по 20 июня на 16,5% больше, чем за первые полторы недели месяца. В СНТ «Электрометаллург» за аналогичный период показатель вырос на 14,4%, а в СНТ «Малиновка» – на 10,5%. Меньше всего пользуются интернетом садоводы СНТ «Пластмасс-1». Там за прошедшие 10 дней рост составил 9%.

– Летом многие челябинцы или переезжают на дачные участки, или проводят там много времени. Поэтому в теплое время года мы традиционно отмечаем значительный рост заявок на подключение интернета, цифрового телевидения и других «Умных сервисов» в СНТ. В прошлом году в период с марта по июнь мы получили 630 заявок на подключение услуг в садовых товариществах, в этом году за аналогичный период уже более 1300 заявок. Жителям важно оставаться на связи в социальных сетях и получать привычный городской комфорт, находясь рядом с природой, – прокомментировал директор по сервисам компании «Интерсвязь» Антон Примаков.

Рост трафика аналитики компании «Интерсвязь» в первую очередь связывают не с наплывом садоводов, а с плохой погодой. Температура на улице, по сравнению с началом июня, стала ниже, а значит проводить работы на участках сложнее. В ближайшее время синоптики прогнозируют, что погода останется пасмурной и дождливой, поэтому специалисты Интерсвязи ожидают укрепления поведенческой тенденции.

Кроме того, аналитики компании «Интерсвязь» заметили, что даже в марте трафик интернета в СНТ был выше, чем в мае и начале июня, когда на улице стояла жаркая погода, а дачники проводили больше времени в огороде.

Как сообщили в компании, вместе с потреблением интернета выросла активность пользователей мобильного приложения «Интерсвязь. Умный город». В компании это связывают с тем, что челябинцы много времени проводят за городом. За последние две недели челябинцы на 3% чаще стали принимать звонки на домофон через приложение «Интерсвязь. Умный город». Кроме того, с помощью супераппа южноуральские дачники и садоводы активно следят за происходящим в своих дворах и подъездах через камеры видеонаблюдения.