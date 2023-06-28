Абитуриентов ЮУрГГПУ ждут приятные сюрпризы

В вузе насыщенная студенческая жизнь. Фото: ЮУрГГПУ
Абитуриентов ждут на 10 факультетах, в высшей школе физической культуры и спорта, профессионально-педагогическом институте, институте дополнительных творческих педагогических профессий и колледже.
– В вузе увеличилось количество бюджетных мест: в 2023 году учиться в педагогическом университете бесплатно смогут порядка 1400 бакалавров, магистрантов и студентов колледжа.
– В приемной комиссии будут работать выпускники вуза, которые не только расскажут о направлениях подготовки, помогут определиться с выбором специальности, проконсультируют по всем вопросам, но и поделятся секретами, как стать успешным и войти в число лучших выпускников ЮУрГГПУ.
– Общежите иногородним на весь период обучения. В 2022 году университет отремонтировал корпуса, создав для ребят достойные бытовые условия.
«От общежитий до педагогического 12 минут спокойным шагом, а если идти быстро – можно дойти за 8. А еще у тебя много соседей, которые всегда смогут помочь в учебе», – так рассказывают о преимуществах сами студенты.
Подавать документы стало еще удобнее: можно прийти лично в приемную комиссию или загрузить онлайн через сервис на сайте университета или «Госуслуги», а также отправить «Почтой России». Абитуриентов, которые лично будут подавать документы в приемную комиссию вуза, ждут приятные сюрпризы.
У всех студентов ЮУрГГПУ есть возможность получить второй диплом вместе с основным. Фото: ЮУрГГПУ
Еще одно преимущество в том, что у всех студентов есть возможность получить второй диплом вместе с основным в институте дополнительных творческих педагогических профессий. В нем представлены специальности «Педагог дополнительного образования» и «Педагог-организатор» по 30 областям подготовки.
Различные активности для ребят организует профком студентов и аспирантов вуза, студенческий совет, Институт дополнительных творческих педагогических профессий. Первокурсников ждут адаптационные сборы, слеты, праздники первой сессии и другие не менее яркие события, которые позволят с легкостью влиться в коллектив и проявить себя в различных сферах – в волонтерском и экологическом движении, в поисковых и трудовых отрядах, в медиа и театральной среде, вожатстве, археологии и науке.
Прием документов ведется ежедневно по графику:
- понедельник-пятница – с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00);
- суббота– с 9:00 до 13:00.
Места приема заявлений и личных консультаций в ЮУрГГПУ:
- 118 кабинет – бакалавриат и магистратура;
- 116 кабинет – колледж и институт дополнительных творческих педагогических профессий ЮУрГГПУ.
Многоканальный телефон приемной комиссии: (351)216-63-63.
Почтовый адрес: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 69, кабинет 118.
Электронный адрес приемной комиссии: pk@cspu.ru
Дополнительную информацию можно узнать на официальных страничках ЮУрГГПУ во ВКонтакте, телеграм-канале, Одноклассниках.