Абитуриентов ЮУрГГПУ ждут приятные сюрпризы

В вузе насыщенная студенческая жизнь. Фото: ЮУрГГПУ

Абитуриентов ждут на 10 факультетах, в высшей школе физической культуры и спорта, профессионально-педагогическом институте, институте дополнительных творческих педагогических профессий и колледже.

Что ждет будущих студентов в ЮУрГГПУ?

– В вузе увеличилось количество бюджетных мест: в 2023 году учиться в педагогическом университете бесплатно смогут порядка 1400 бакалавров, магистрантов и студентов колледжа.

– В приемной комиссии будут работать выпускники вуза, которые не только расскажут о направлениях подготовки, помогут определиться с выбором специальности, проконсультируют по всем вопросам, но и поделятся секретами, как стать успешным и войти в число лучших выпускников ЮУрГГПУ.

– Общежите иногородним на весь период обучения. В 2022 году университет отремонтировал корпуса, создав для ребят достойные бытовые условия.

«От общежитий до педагогического 12 минут спокойным шагом, а если идти быстро – можно дойти за 8. А еще у тебя много соседей, которые всегда смогут помочь в учебе», – так рассказывают о преимуществах сами студенты.

Подавать документы стало еще удобнее: можно прийти лично в приемную комиссию или загрузить онлайн через сервис на сайте университета или «Госуслуги», а также отправить «Почтой России». Абитуриентов, которые лично будут подавать документы в приемную комиссию вуза, ждут приятные сюрпризы.

У всех студентов ЮУрГГПУ есть возможность получить второй диплом вместе с основным. Фото: ЮУрГГПУ

Еще одно преимущество в том, что у всех студентов есть возможность получить второй диплом вместе с основным в институте дополнительных творческих педагогических профессий. В нем представлены специальности «Педагог дополнительного образования» и «Педагог-организатор» по 30 областям подготовки.

Студенческая жизнь в ЮУрГГПУ насыщенна и многогранна

Различные активности для ребят организует профком студентов и аспирантов вуза, студенческий совет, Институт дополнительных творческих педагогических профессий. Первокурсников ждут адаптационные сборы, слеты, праздники первой сессии и другие не менее яркие события, которые позволят с легкостью влиться в коллектив и проявить себя в различных сферах – в волонтерском и экологическом движении, в поисковых и трудовых отрядах, в медиа и театральной среде, вожатстве, археологии и науке.

Прием документов ведется ежедневно по графику:

- понедельник-пятница – с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00 до 14:00);

- суббота– с 9:00 до 13:00.

Места приема заявлений и личных консультаций в ЮУрГГПУ:

- 118 кабинет – бакалавриат и магистратура;

- 116 кабинет – колледж и институт дополнительных творческих педагогических профессий ЮУрГГПУ.

Многоканальный телефон приемной комиссии: (351)216-63-63.

Почтовый адрес: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 69, кабинет 118.

Электронный адрес приемной комиссии: pk@cspu.ru

Дополнительную информацию можно узнать на официальных страничках ЮУрГГПУ во ВКонтакте, телеграм-канале, Одноклассниках.