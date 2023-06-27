В Челябинской области создали инвестиционный комитет

В Челябинскую область попытаются привлечь больше бизнес-проектов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области появится инвестиционный комитет. Распоряжение об этом подписал губернатор Алексей Текслер.

— Комитет образован в целях формирования благоприятных условий для ведения инвестиционной деятельности в Челябинской области, защиты прав и законных интересов субъектов инвестиционной деятельности, — говорится в документе.

Там же указано, что полномочия комитета ограничены: он будет совещательным органом. Среди функций нового комитета — рассмотрение споров, возникающих при реализации инвестиционных проектов, внесение предложений по снижению барьеров для экономического развития в совет при губернаторе, а также обсуждение вопросов, которые связаны с улучшением инвестиционного климата.

Председателем комитета станет губернатор Челябинской области, а состав нового органа войдут госслужащие, представители городских и районных администраций, областной Общественной палаты, общественных организаций, бизнесмены-инвесторы.

Одновременно в Челябинской области создают инвестиционную команду. Список ее членов занимает пять печатных страниц. Перечень возглавляет губернатор Алексей Текслер. Также в команду вошли вице-губернатор Иван Куцевляк, ректор ЮУрГУ Александр Вагнер, первый вице-президент «Южно-Уральской торгово-промышленной палаты» Игорь Аристов, региональные министры, главы районов и городских округов.

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