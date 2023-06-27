Бастрыкин затребовал доклад по травмированию ребенка в заброшенном бараке Копейска

Александр Бастрыкин. Фото: СК России

В Копейске Челябинской области начали процессуальную проверку по факту инцидента в заброшенном здании, где ребенок получил травму во время игры. Происшествием заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он затребовал доклад по результатам проверки. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального аппарата СК.

— В результате происшествия ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован. Отмечается, что мер к ограничению доступа посторонних лиц на указанную постройку не принимается, — уточнили в пресс-службе.

Инцидент произошел 23 июня. Десятилетний мальчик играл в заброшенном бараке, и в этот момент под его ногами рухнуло перекрытие. Ребенок слетел со второго этажа на первый, в результате чего получил переломы кисти и плеча.

Свою собственную проверку также проводит прокуратура. В ходе разбирательств будет дана оценка действиям чиновников, которые отвечают за заброшенное здание.

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