Текслер провел встречу с челябинским депутатом-фронтовиком Олегом Голиковым

Фото: пресс-служба главы региона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с депутатом Госдумы Олегом Голиковым, которому недавно присвоили второй по счету орден Мужества за успешное выполнение боевых задач в зоне спецоперации. Глава региона поздравил народного избранника и обсудил с ним вопросы поддержки участников СВО, помощи подшефным территориям и патриотического воспитания молодежи.

— С момента последней нашей встречи перед регионом и страной возникли новые задачи – как в рамках специальной военной операции, так и в плане стратегического развития, — отметил в ходе встречи Алексей Текслер. — В первую очередь, это вопросы устойчивости экономики и социальной стабильности в период политического, военного и санкционного давления на нашу страну. В такое время нам нужна полная сплоченность, консолидация усилий общества, бизнеса и органов власти всех уровней

Напомним, 54-летний депутат отправился в зону СВО осенью прошлого года в качестве добровольца. Тогда Голиков заявил, что считает это долгом каждого мужчины, способного держать в руках оружие. Ранее он доставлял гуманитарные грузы в Ясиноватую и другие населенные пункты Донбасса. Свой первый орден Мужества депутат получил в апреле. Награду ему вручали первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и сенатор Андрей Турчак.

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