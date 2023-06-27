Кабмин РФ выделил Челябинской области деньги на закупку лекарств для льготников

Всего между субъектами РФ будет распределено около 1,5 млрд рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Челябинская область получит дополнительные средства на закупку лекарств и медицинских изделий для льготников. Для этих целей из федерального бюджета выделили 32 млн рублей. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Всего между субъектами РФ будет распределено около 1,5 млрд рублей. Максимальную сумму (более 183,4 млн рублей) получит Москва.

Напомним, в Челябинской области для упрощенного оказания мер социальной поддержки внедрят технологии электронного сертификата. Льготникам при его оформлении будут поступать на карту «Мир» деньги, которые можно потратить на любые товары или услуги.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.