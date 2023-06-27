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НовостиОбщество27 июня 2023 16:54

Кабмин РФ выделил Челябинской области деньги на закупку лекарств для льготников

Всего регион получит 32 млн рублей
Ян Стоев
Ян Стоев
Всего между субъектами РФ будет распределено около 1,5 млрд рублей

Всего между субъектами РФ будет распределено около 1,5 млрд рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Челябинская область получит дополнительные средства на закупку лекарств и медицинских изделий для льготников. Для этих целей из федерального бюджета выделили 32 млн рублей. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Всего между субъектами РФ будет распределено около 1,5 млрд рублей. Максимальную сумму (более 183,4 млн рублей) получит Москва.

Напомним, в Челябинской области для упрощенного оказания мер социальной поддержки внедрят технологии электронного сертификата. Льготникам при его оформлении будут поступать на карту «Мир» деньги, которые можно потратить на любые товары или услуги.

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