В центре Челябинска 28 июня отключат светофор

Светофор отключат с 9:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске утром 28 июня отключат светофор на пересечении улиц Труда и Энгельса. Автоматически регулировать движение прекратят с 9:00.

Как сообщили в мэрии города, отключение плановое, оно связано с техническими работами. Как долго эти работы продлятся, сложно предсказать, поэтому время включения светофора не называют.

— Просим водителей и пешеходов быть внимательными при движении через перекресток, — обратились к челябинцам в администрации города.

Напомним, в Челябинске ограничили движение на улице Дегтярева. Причина — работы на теплосетях.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.