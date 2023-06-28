Центробанк выпустил памятную монету с портретом челябинского руководителя атомного проекта

Фото: Банк России

Банк России выпустил серебряную монету с портретами двух советских физиков, академиков Игоря Курчатова и Анатолия Александрова.

Как сообщили в пресс-службе ЦБ, монета номиналом три рубля посвящена 80-летнему юбилею НИЦ «Курчатовский институт», а также 120-летию со дня рождения Игоря Курчатова и Анатолия Александрова.

В монете содержится 31 грамм серебра 925-ой пробы. На лицевой стороне изображен герб России, а на обратной — смотрящие друг на друга академики, парящий над их головами символ атома, эмблема «Курчатовского института» и золотые медали «Серп и молот». Медаль выдавали при присвоении звания Героя Социалистического Труда. И Курчатов, и Александров Героями были признаны трижды.

Памятных монет выпустили всего 5 тысяч. Аналогичные монеты коллекционеры приобретают по цене в несколько тысяч рублей за штуку. Но если какой-нибудь экстравагантный владелец попробует расплатиться памятной монетой в магазине, ее примут как трехрублевую.

— Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений, — уточнили в Центробанке.

Напомним, Игорь Курчатов был главным научным руководителем атомного проекта СССР. Ученый родился в Симе и работал в будущем Озерске. Имя Курчатова носит один из челябинских районов и городской аэропорт.

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