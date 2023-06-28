Челябинская область получит 10 млн рублей компенсации за прием беженцев

Беженцев на Южном Урале начали принимать в марте 2022 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Челябинской области выплатят 10,2 млн рублей в качестве компенсации за содержание пунктов временного размещения для беженцев. Распоряжение об этом подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин.

В целом российским регионам, принимавшим беженцев, выделят 1,6 млрд рублей. Деньги возьмут из резервного фонда. Все средства передадут МЧС для последующего перевода в местные бюджеты.

В правительственном распоряжении указано, что выплаты должны возместить расходы, понесенные в 2022 и 2023 годах на размещение людей, которые вынужденно покинули свои дома на территории Украины и российских регионов, где «введены максимальный и средний уровень реагирования». Предполагается, что на проживание одного человека в пункте временного размещения уходит по 913 рублей в день, а на питание — по 415 рублей в день.

Напомним, в прошлом году в Челябинской области организовали 26 пунктов временного размещения для беженцев. Людей селили в санаториях и детских лагерях.

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