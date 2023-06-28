В Челябинске будут судить экс-участника «Дома-2» Альфреда Джавадова

Альфред Джавадов. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Уголовное дело бывшего участника телешоу «Дом-2» Альфреда Джавадова передали в суд. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. Блогера обвиняют в хулиганстве, умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести и мошенничестве.

В полиции после расследования пришли к выводу, что Джавадов специально провоцировал конфликты в челябинских заведениях общепита. Блогера задержали поле того, как он устроил скандал в ресторане и использовал газовый пистолет.

— В ноябре 2022 года мужчина во время посещения ресторана в нарушение правил общественной безопасности выстрелил в лицо сотрудника заведения из специально приготовленного для совершения злодеяния аэрозольного устройства, — рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД Елена Епимахова. — Гражданин получил травму средней тяжести.

Инцидентом с пистолетом уголовное дело не ограничивается. По версии следствия, Альфред Джавадов похитил 30 тыс. рублей у сотрудника челябинского кафе. Блогер вытребовал деньги в качестве «штрафа» за якобы найденное им нарушение в работе заведения.

Напомним Альфреда Джавадова задержали в конце прошлого года. Несколько месяцев он провел в СИЗО, но на прошлой неделе его отпустили под домашний арест.

В шоу «Дом-2» Джавадов участвовал в возрасте 19 лет (сейчас ему 30). Телекарьера молодого человека получилась очень недолгой. Позже Альфред Джавадов завел telegram-канал и принялся обходить рестораны и кафе Челябинска. Он снимал свои визиты на видео и обвинял сотрудниц заведений в проституции.

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