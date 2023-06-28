Убийцу искали 31 год: поймали мужчину, который вместе с друзьями изнасиловал и задушил школьницу

Причастность мужчины к убийству удалось доказать только в этом году. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Летом 1992 года маленький поселок Ковали Кусинского района содрогнулся от ужаса. Трое парней ночью поймали школьницу и повели ее в безлюдное место. Там ее изнасиловали, применяя физическую силу. Естественно, девочка не справилась с тремя взрослыми парнями – одному из них было 28.

Чтобы скрыть изнасилование, парни задушили ее веревкой. А тело решили спрятать в выгребную яму общественного туалета. Так и закончилась жизнь девчонки, у которой все еще могло быть впереди.

Во время расследования эту компанию друзей подозревали. Но вот беда – доказать их вину не смогли. Спустя год неудачных попыток расследование дела попросту приостановили.

Вспомнили о нем спустя тридцать лет. В феврале 2023 года возобновили предварительное следствие. И наконец-то удалось доказать причастность одного из подозреваемых к такому страшному преступлению – издевательству над подростком.

– Обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство малолетней и ее изнасилование, – отметила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

49-летнего мужчину обвиняют в умышленном убийстве с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием, а также в изнасиловании несовершеннолетней, совершенное группой лиц. Уголовное дело передали в Кусинский районный суд.

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