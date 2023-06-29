5 причин поступить в магистратуру ЮУрГУ

Существует несколько преимуществ, чтобы продолжить обучение в ЮУрГУ. Фото: ЮУрГУ

В Южно-Уральском государственном университете становится больше программ магистратуры. Вуз регулярно получает от партнеров заказ на формирование компетенций у студентов. Какие же есть причины, чтобы продолжить обучение в магистратуре ЮУрГУ?

Получай углубленные знания

Подготовка бакалавров направлена на обучение специалистов «широкого профиля». В магистратуре можно углубить знания по своей специальности или получить новую профессию, что станет преимуществом при устройстве на работу.

Строй успешную карьеру

Сегодня, чтобы построить карьеру, необходимо иметь магистерскую степень. В профессиональных стандартах для большинства видов деятельности прописано, до какого уровня ты можешь выполнять работу с дипломом бакалавра.

Работай над реальными проектами

В ЮУрГУ реализуется проектное обучение. В процессе работы, студенты решают задачи индустриальных партнеров, создают портфолио и улучшают позиции на рынке труда.

Совмещай учебу с работой

Занятия проводятся в вечернее время, применяются и дистанционные формы обучения. В отличие от заочного обучения, не надо отпрашиваться у работодателя на сессию.

Получай дополнительные компетенции

Магистратура – возможность освоить новую профессию всего за 2 – 2,5 года. Программы больше соответствуют запросам рынка.

Также, диплом магистратуры – обязательное требование для тех, кто планирует учиться в аспирантуре, заниматься наукой или преподаванием.

Подробную информацию можно узнать на сайте.