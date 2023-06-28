Двух жителей Челябинской области задержали по подозрению в уклонении от военной службы

Жителей Челябинска и Чебаркуля не дождались в военкоматах Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Челябинской области возбудили два уголовных дела об уклонении от призыва на военную службу. Один подозреваемый — житель Челябинска, другой — житель Чебаркуля.

По версии следствия, мужчины были признаны годными для прохождения службы и получили повестки о призыве в армию в 2019 и 2021 году. Оба повестки проигнорировали и в военкоматы не пришли.

— Поводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения, — рассказали в пресс-службе СУ Следственного комитета по Челябинской области.

Южноуральцам за уклонение от призыва грозит лишение свободы на срок до двух лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.