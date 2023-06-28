В Челябинской области 29 июня перекроют трассу М-5

Если повезет, движение остановят только на три часа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ашинском районе Челябинской области 29 июня перекроют трассу М-5. Проехать нельзя будет с 10:00 до 13:00 участку с 1565 по 1576 километр дороги. Причина ограничений — взрывные работы, которые устраивают при реконструкции трассы.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал», легковые машины смогут объехать перекрытый отрезок М-5 по региональным дорогам через Ашу, Миньяр и Сим. Но грузовикам и автобусам придется остановиться и ждать снятия ограничений.

Трассу М-5 планируют перекрывать каждый четверг вплоть до 1 октября. В предыдущие две недели рабочие сталкивались с техническими трудностями, взрывные работы из-за этого затягивались, как и ограничения для водителей.

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