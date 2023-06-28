Животное, напавшее на мужчину в Челябинской области, оказалось бешеной собакой

Сейчас пострадавший проходит лечение Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На 62-летнего жителя Нязепетровского района напал не волк, а собака. Она оказалась бешеной. Информацию об этом подтвердили КП-Челябинск в Министерстве экологии Челябинской области.

Напомним, что 28 июня в деревне Куватал Нязепетровского района на мужчину напал зверь и растерзал лицо и руки. Мужчина сначала подумал, что возле ворот стоит соседский пес.

— Похожая собака у знакомых была, думал – они приехали. Вышел за ворота и понял, что это волк. Зверь прыгнул и вцепился ему в лицо, — рассказала жуткие подробности дочь пострадавшего Степанида.

Мужчину спасли родственники. Его госпитализировали и оказали антирабическую помощь.

Последствия нападения бешеного зверя. Фото: предоставлено родственниками пострадавшего

Нападавшее животное увезли на экспертизу, где выяснилось, что оно было бешеным. Ранее предполагалось, что нападавшим животным был волк. Однако в результате исследования выяснилось, что принадлежности к волкам у животного не обнаружено.

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