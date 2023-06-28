В Челябинске иномарка сбила двух пешеходов и врезалась в ограждение

Фото: ГИБДД Челябинска

Opel Astra сбил двух пешеходов и врезался в тросовое ограждение на северо-западе Челябинска. ДТП случилось поздним вечером 27 июня на Университетской Набережной.

37-летний водитель иномарки ехал на зеленый свет. А вот двое горожан вышли на зебру на красный.

Авария попала на видео. На кадрах заметно, что пешеходы не слишком торопятся, пересекая улицу. После столкновения с машиной один сразу падает на дорогу, а второй подлетает над капотом автомобиля и падает на асфальт далеко от зебры. Машина останавливается, врезавшись в разделяющий дорогу трос. Первый пешеход чудом уцелел. Он почти сразу же вскакивает и бежит к своему спутнику.

Как рассказали в ГИБДД города, второго пешехода увезли в больницу. Медицинская помощь также понадобилась водителю Opel.

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