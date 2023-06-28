«Сухой» фонтан в челябинском Саду камней будет в два раза больше, чем возле ЮУрГУ

Проект Сада камней

Челябинский Сад камней, где сейчас полным ходом идет реконструкция, дополнит большой фонтан. Восстановить исторический не будут — сделают новый, «сухой».

— Фонтан будет в более масштабном варианте — около 40 форсунок. На ЮУрГУ их около 16, — рассказал глава Центрального района Виктор Ереклинцев на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).

Конструкции фонтана, где вода бьет из-под поверхности и тут же отводится обратно, сегодня очень популярны и нравятся жителям Челябинска. Помимо ЮУрГУ, такие есть в парке Терешковой и сквере у ДК «Станкомаш».

По словам главы Центрального района, восстанавливать старый фонтан, который забросили еще в 90-е годы, не было никакого смысла — коммуникации подвода воды там слишком изношены. Было принято решение о демонтаже.

Работы по реконструкции Сада камней начались этой весной с вырубки старых деревьев. Проект будущего общественного пространства можно посмотреть по ссылке.

— Активно ведется работа по трем контрактам: первое — это благоустройство, основной вид работ. Уже проведена планировка территории, разведка завершена на 90%, и уже выполнен монтаж поребрика или бортового камня для будущих тропинок, — рассказал Виктор Ереклинцев.

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