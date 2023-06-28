В Челябинской области потеплеет до +31 градуса и загремят грозы

Июль в Челябинской области начнется с жаркой погоды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области снова настанет жара, к концу недели температура поднимется до +31 градуса.

Метеорологи предупреждают, что перед заметным потеплением случится холодная ночь. Температура в ночь с 28 на 29 июня опустится до +9, а в низинах даже до + 4 градусов. В четверг днем будет +22, +27. Возможны кратковременные дожди и грозы.

В пятницу осадков уже не ожидают. Воздух прогреется до +24, +29.

В субботу 1 июля снова могут загреметь грозы, а жара усилится до +26, +31 градуса.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, дождей в первые июльские дни не будет, а температура воздуха в период с 2 до 4 июля станет колебаться от +28 до +30 градусов.

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