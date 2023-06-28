Время собирать камни? Вернут ли челябинскому Саду камней его главные атрибуты

Проект реконструкции Сада камней

В связи с реконструкцией Сада камней, в челябинцев возникают вопросы о судьбе главного атрибута этого пространства — камней. Когда-то это был геологический музей под открытым небом. В свое время часть из них перенесли к Историческому музею (тогда он еще назывался Краеведческим).

— О возвращении камней с территории Краеведческого музея речи и не идет, — сообщил глава Центрального района Виктор Ереклинцев на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).

А вот булыжники, которые еще остались в Саду камней, обещают расположить на видном месте и добавить новых экземпляров.

Глава района также успокоил горожан, которые волнуются, что сейчас будущий ландшафтный парк выглядит довольно голо и пусто:

— Спилено было меньше, нежели планировалось по актам. Мы говорили о том, что оставляем деревья, которые идут в один ствол, прямые, без наклона, с хорошей кроной и эти клены, конечно, были оставлены, хотя они были в акте под снос. Оставили большие тополя, о которых и шла речь, в том числе было мнение, что они угнетенные и представляют опасность. Но нет, ни в коем случае. Это очень фактурные, красивые деревья. То, что можно было по максимуму оставить, мы оставили.

Также Виктор Ереклинцев сообщает, что в Саду камней установят бесплатный туалет, но, к сожалению, он не будет круглосуточным.

— Круглосуточный вариант более приемлемый, особенно в центре, но пока, к сожалению, мы не можем. График у нас зима-лето меняется, летом он будет работать до 10-11 часов, а в зимнее время сократится.

Напомним, благоустройство Сада камней планируют завершить до осени. Каким он будет можно увидеть прямо сейчас, кликнув по ссылке.

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О планах рассказал глава района Виктор Ереклинцев (подробнее)

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