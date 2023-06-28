В Челябинске в ходе операции «Правопорядок» остановили десять пьяных водителей

Фото: УМВД по г. Челябинску

В Челябинске подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок». В ходе рейда сотрудники силовых ведомств искали нарушителей закона и пресекали преступления. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу Челябинску

— В мероприятии было задействовано около 900 полицейских и приданных сил, включая коллег из регионального управления Росгвардии, федеральной службы судебных приставов, уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН, представителей общественных организаций, добровольных народных дружин, казачьих формирований, частных охранных организаций, — уточнили в пресс-службе.

Во время проверок было выявлено 11 преступлений и 590 административных правонарушений, среди которых 312 – в области дорожного движения. Полицейские остановили на дорогах пятерых бесправников и десять пьяных водителей. Кроме того, было пресечено 111 нарушений общественного порядка.

Дополнительно полицейские проверили пункты приема металлолома и магазины с алкогольной и табачной продукцией. Там выявили 19 правонарушений. Из незаконного оборота изъято 274 литра алкоголя и 616 единиц табачной продукции.

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