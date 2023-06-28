В Челябинске из-за реконструкции теплосетей ограничат движение транспорта на Свердловском проспекте

Водителей просят учитывать ограничения Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске из-за реконструкции теплосетей с 29 июня ограничат движение транспорта на Свердловском проспекте. Работы будут вестись на участке дороги от ул. Калинина до ул. Работниц. Об этом сообщили в АО «УСТЭК-Челябинск».

В ходе работ схему движения транспорта поменяют четыре раза. Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать маршрут:

— С 08:00 часов 29 июня до 20:00 13 июля — частичное ограничение движения транспорта на участке дороги от дома №28/1 до дома №28/2 по Свердловскому проспекту. Прекращение движения транспорта по ул. Калинина на пересечении со Свердловским проспектом.

— С 08:00 часов 14 июля до 20:00 часов 4 августа — частичное ограничение движения на участке дороги от дома №35 до дома №30Б по Свердловскому проспекту.

— С 08:00 часов 5 августа до 20:00 часов 15 августа — частичное ограничение движения по Свердловскому проспекту на участке от дома №30Б до улицы Полковой. Прекращение движения транспорта по ул. Полковой в районе дома №30А.

— С 08:00 часов 16 августа до 20:00 часов 24 августа — частичное ограничение движения на участке дороги по Свердловскому проспекту в районе домов №39-41. Прекращение движения транспорта по улице Работниц в районе дома №30 по Свердловскому проспекту.

В указанные даты движение транспорта будет происходить по схеме, согласованной с Госавтоинспекцией по городу Челябинску. Проезд автомобилей по Свердловскому проспекту будет организован по двум из шести полос (по одной в каждом направлении — в сторону центра и обратно).

На время работ остановка «Калинина» (в сторону центра) будет временно закрыта, а движение троллейбусов №7 и №12 приостановлено в обоих направлениях. Подробный план проезда и данные об изменении в движении общественного транспорта сообщат в ближайшее время в мэрии Челябинска.

Завершить ремонт и восстановить дорожное покрытие по Свердловскому проспекту планируется до конца августа. Для того чтобы ограничение горячего водоснабжения близлежащих домов не было столь длительным, специалисты «УСТЭК Челябинск» выполнят монтаж временных трубопроводов, подводящих теплоноситель к домам жителей района. После завершения ремонта и подключения теплотрассы к центральной системе теплоснабжения временные трубопроводы демонтируют.

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