Пассажира, летевшего рейсом «Анталья – Челябинск», оштрафовали за курение в самолете

Транспортные полицейские задержали мужчину в аэропорту Фото: Андрей АБРАМОВ

В самолете, который летел из Антальи в Челябинск, один из пассажиров решил выкурить сигарету в туалете. На мужчину пожаловались, и уже в аэропорту его встречали транспортные полицейские. Нарушителем оказался 44-летний челябинец.

— Мужчину доставили в дежурную часть транспортной полиции, где в отношении него составлен административный протокол по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах», — сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте.

Мужчине назначили штраф в размере 500 рублей.

Напомним, курить на борту самолета запрещено. Если нарушить правило, авиакомпания может отказать в продаже билетов на свои рейсы в будущем.

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