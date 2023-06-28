В Ленинском районе Челябинска ограничат движение на крупном смещенном перекрестке

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске временно ограничат движение на пересечении улиц Гагарина и Агалакова. Об этом сообщили в городской администрации.

На перекрестке, который является смещенным, будут вестись работы по реконструкции теплотрассы и переустройству сетей водоснабжения. Они продлятся с 9:00 часов 29 июня до 20:00 часов 20 июля. На время работ закроют поворот с улицы Гагарина на улицу Агалакова.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать маршрут.

Иллюстрация: мэрия Челябинска

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