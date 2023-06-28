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НовостиОбщество28 июня 2023 13:56

В Челябинске изменится маршрут троллейбусов, курсирующих через Свердловский проспект

Рассказываем, как будет осуществляться движение общественного транспорта
Ян Стоев
Ян Стоев
Движение троллейбусов изменят на два месяца

Движение троллейбусов изменят на два месяца

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске временно изменится движение троллейбусов, которые ездят по Свердловскому проспекту. Маршрут №7 будет отменен, а №12 начнет курсировать по другому пути. Об этом предупредили в ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области».

— С 29 июня по 27 августа изменится движение троллейбусов по Свердловскому проспекту на участке от проспекта Ленина до Комсомольского проспекта, — уточнили в организации.

Причиной таких изменений является реконструкция теплосетей, которая проводится на участке Свердловского проспекта от ул. Калинина до ул. Работниц.

Троллейбус №12 будет временно курсировать по следующему маршруту: Молдавская — Молодогвардейцев — Бр. Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Свердловский проспект — АМЗ. В обратном направлении: АМЗ — Свердловский проспект — проспект Ленина — Энгельса — Труда — Северо-Крымская — Бр. Кашириных — Молодогвардейцев — Молдавская.

Также на время ограничений будет усилено количество рейсов на троллейбусных маршрутах №12 и 14. Автобусы №15 и 71 курсируют без изменений.

Иллюстрация: ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области»

Иллюстрация: ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области»

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