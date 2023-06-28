В Челябинске изменится маршрут троллейбусов, курсирующих через Свердловский проспект

Движение троллейбусов изменят на два месяца
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Челябинске временно изменится движение троллейбусов, которые ездят по Свердловскому проспекту. Маршрут №7 будет отменен, а №12 начнет курсировать по другому пути. Об этом предупредили в ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области».
— С 29 июня по 27 августа изменится движение троллейбусов по Свердловскому проспекту на участке от проспекта Ленина до Комсомольского проспекта, — уточнили в организации.
Причиной таких изменений является реконструкция теплосетей, которая проводится на участке Свердловского проспекта от ул. Калинина до ул. Работниц.
Троллейбус №12 будет временно курсировать по следующему маршруту: Молдавская — Молодогвардейцев — Бр. Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Свердловский проспект — АМЗ. В обратном направлении: АМЗ — Свердловский проспект — проспект Ленина — Энгельса — Труда — Северо-Крымская — Бр. Кашириных — Молодогвардейцев — Молдавская.
Также на время ограничений будет усилено количество рейсов на троллейбусных маршрутах №12 и 14. Автобусы №15 и 71 курсируют без изменений.
Иллюстрация: ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области»
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