В Челябинске изменится маршрут троллейбусов, курсирующих через Свердловский проспект

Движение троллейбусов изменят на два месяца Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске временно изменится движение троллейбусов, которые ездят по Свердловскому проспекту. Маршрут №7 будет отменен, а №12 начнет курсировать по другому пути. Об этом предупредили в ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области».

— С 29 июня по 27 августа изменится движение троллейбусов по Свердловскому проспекту на участке от проспекта Ленина до Комсомольского проспекта, — уточнили в организации.

Причиной таких изменений является реконструкция теплосетей, которая проводится на участке Свердловского проспекта от ул. Калинина до ул. Работниц.

Троллейбус №12 будет временно курсировать по следующему маршруту: Молдавская — Молодогвардейцев — Бр. Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Свердловский проспект — АМЗ. В обратном направлении: АМЗ — Свердловский проспект — проспект Ленина — Энгельса — Труда — Северо-Крымская — Бр. Кашириных — Молодогвардейцев — Молдавская.

Также на время ограничений будет усилено количество рейсов на троллейбусных маршрутах №12 и 14. Автобусы №15 и 71 курсируют без изменений.

Иллюстрация: ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области»

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