Сторона обвинения в очередной раз сорвала прения сторон по делу экс депутата ЗСО Челябинской области Толкачева

Исполнилось 7 лет со дня возбуждения уголовного дела Константина Толкачева

В Копейском городском суде продолжается рассмотрение дела экс-депутата Законодательного собрания региона Константина Толкачева. На прошлой неделе исполнилась седьмая годовщина со дня возбуждения уголовного дела. Казалось бы, за это время можно было бы найти достаточно доказательств, чтобы суд вынес свое решение. Но по сей день сторона обвинения настаивает на проведении повторных экспертиз, которые в прошлые два раза установили, что ущерба бюджету причинено вообще не было.

19 июня следствие официально закончилось. На стадии дополнений гособвинитель заявил ходатайство о проведении повторной, третьей, комиссионной комплексной налоговой экспертизы. Суд отклонил прошение, поскольку оно было подано за рамками судебного следствия. Ожидалось, что 28 июня стороны приступят к прениям.

Однако сегодня вновь произошел абсурд. Мотивируя, что имеющиеся данные не позволяют принять законное решение по делу, сторона обвинения попросила возобновить судебное следствие и рассмотреть вопрос о назначении третьей экспертизы.

– Такой шаг является желанием затянуть процесс, поскольку позиция гособвинителя ничем не мотивирована. Все вопросы уже исследованы, получены ответы. На их основании уже можно сделать выводы и принять окончательное решение, но сотрудники прокуратуры затягивают процесс, – комментирует Константин Толкачев.

По словам адвоката экс-депутата, ходатайство было необоснованное – сторона обвинения не объяснила, почему предлагается провести повторную комплексную экспертизу, которая подразумевает привлечение специалистов из различных областей, не указано и то, каких специалистов планируется привлечь.

– Для нас абсолютно очевидно, что если не были получены какие-то ответы, то назначается не повторная, а дополнительная экспертиза, представляются дополнительные документы, новые обстоятельства. Почему в данном случае должна быть проведена повторная экспертиза – доводов не приведено, – отмечает защитник.

По его мнению, все дело кроется в том, что сторона обвинения сама понимает, что доказательства, полученные в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства, являются несостоятельными и при таких обстоятельствах вынести обвинительный приговор невозможно. К тому же, из материала надзорного производства была получена справка, где изложена позиция предыдущего гособвинителя. Он подтверждает и указывает на множество процессуальных нарушений, которые влекут признание ряда доказательств недопустимых по уголовному делу, а действия Толкачева могут привести к вынесению оправдательного приговора.

– В материалах дела отсутствуют 3 документа – договоры аренды между ООО «Промгаз» и ООО «КСЗ», договоры и печати ООО «Нигма». Именно на основе этих документов вменяется вина, и они же преподносятся в качестве способа совершения преступления. Однако даже прокуратура области признает, что этих документов нет. Об этом свидетельствует справка. В связи с этим, гособвинителю не на чем поддерживать обвинение, поэтому придумываются другие шаги, чтобы затянуть дело и назначить еще одну экспертизу, – считает Константин Толкачев.

Суд, в свою очередь, вновь отклонил ходатайство о возобновлении судебного следствия и проведении третьей проверки, а также постановил перейти к прениям сторон. Они назначены на 3 июля. Выступят ли стороны на следующем заседании или судебная эпопея снова приобретет новый поворот – каждый раз непредсказуемо.

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