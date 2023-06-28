Мандат экс-спикера челябинского Заксобрания передали миллионеру из списка Forbes

Депутат Валерий Филиппов. Фото: пресс-служба ЗСО Челябинской области

Совладелец компании «Увелка» Валерий Филиппов стал депутатом Законодательного собрания Челябинской области. Ему передали мандат после ухода экс-спикера ЗСО Александра Лазарева.

— Вакантный мандат депутата Законодательного Собрания области передан Филиппову Валерию Васильевичу, кандидату из регионального списка кандидатов, выдвинутого региональным отделением партии «Единая Россия», — сообщили в облизбиркоме.

Валерий Филиппов уже был депутатом Заксобрания региона. Он заседал в челябинском парламенте в период 2010-2020 годов. К слову, совладелец компании «Увелки» попал в то время в список богатейших госслужащих и депутатов по версии Forbes. В 2019 году его состояние оценивали в 282 млн рублей.

Что касается Александра Лазарева, то он после ухода получил пост заместителя губернатора Челябинской области. В новой должности ему предстоит курировать подшефные территории Донбасса – Ясиноватой и Волновахи.

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