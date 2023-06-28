«Оказалось на удивление приятно и не больно»: дизайнер Артемий Лебедев похвастался новой татуировкой, которую сделал у мастера из Челябинска

Дизайнер признался, что на создание татуировки ушло 25 минут. Скриншот: Rutube-канал Артемия Лебедева

Дизайнер Артемий Лебедев похвастался татуировкой, которую сделал у челябинского мастера. О своих впечатлениях он рассказал в новом обзоре новостей на Rutube-канале.

— Мастер Настя Акмен из Челябинска сделала татуировку с помощью техники хендпоук. Это такая ручная игла, а не машинка, которой оказалось на удивление приятно и не больно делать наколочку, — отметил известный дизайнер.

Лебедев попросил мастера набить ему слово «татуха». Теперь эта надпись красуется у него на правой руке.

— Хендпоук оказался лучше машинки. Вся татуировка буквально заняла 25 минут - просто вжик, и все готово. Теперь я радостный обладатель еще одной «татухи». Но мест на руках и ногах у меня еще много, так что я буду ходить как ходячая «Википедия» со словом «татуировка» по всему телу, — пошутил Лебедев.

Напомним, дизайнер увлекся тату в сентябре 2021 года. Он решил набивать себе на тело оригинальные надписи со словом «татуировка».

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