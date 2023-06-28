Пьяный магнитогорец угнал у соседки машину под предлогом установить автомагнитолу

На мужчину завели уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магнитогорске во время полицейских рейдов задержали нарушителя, который угнал ВАЗ двенадцатой модели. Мужчина был пьян и не имел водительских прав.

Выяснилось, что автомобиль принадлежит 41-летней жительнице Магнитогорска. Она дала ключи от машины 28-летнему соседу с просьбой установить автомагнитолу. Однако мужчина воспользовался ситуацией и пригласил своего друга прокатиться.

Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Также на него составили административный протокол за вождение в нетрезвом состоянии.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Что касается угнанного автомобиля, то его вернули женщине.

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