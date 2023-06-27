В Челябинской области раньше срока отремонтируют дорогу Еткуль-Еманжелинка

Фото: миндортранс Челябинской области.

Дорогу Еткуль-Еманжелинка отремонтируют раньше срока. 18-ти километровый участок завершат не в октябре, как планировалось, а уже в июне.

После ремонта ширина проезжей части дороги, выходящей к федеральной трассе Челябинск-Троицк-Казахстан, станет 3,5 метра. Сейчас там укрепляют обочину и устанавливают барьерные ограждения.

Губернатор Алексей Текслер заявил, что в том году Челябинскую область ждет большой «дорожный рывок».

— Здесь самое главное — качество, — подчеркнул глава региона. — Дороги — это важнейшая инфраструктура для связи разных районов города.

В целом объемы дорожных работ увеличены в последние три года по сравнению с предыдущими в 2,5-3 раза. В регионе в этом сезоне будет отремонтировано порядка 700 километров дорог, работы пройдут на 47 участках региональных трасс.

Отметим, проект «Дорожный рывок», который реализуется в Челябинской области, объединяет региональную программу «Развитие дорожного хозяйства и транспорта», нацпроект «Безопасные качественные дороги» и программу «Устойчивое развитие сельских территорий».