В Металлургическом районе Челябинска продлили срок опрессовки

Окончание опрессовки отложили до 3 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Металлургическом районе Челябинска не смогли вовремя закончить опрессовку. Горячую воду не подадут в срок в 166 жилых дома, входящих в северную зону района.

Как сообщили в мэрии Челябинска, опрессовка теперь продлится до 3 июля. Причина задержки — технологические нарушения, которые обнаружили после начала гидравлических испытаний.

Вот список домов, в которых до 3 июля не будет горячей воды:

60 лет Октября, 18а, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 38, 38а, 38б, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56

Бородинская, 14

Байкальская, 26, 35, 42, 46, 48

Балканская, 1

Б.Хмельницкого, 10, 14, 22, 23, 26, 28, 30, 30а, 34, 36, 38, 42

Вахтангова, 2, 3, 7

Гастелло, 4, 8

Дегтярева, 4а, 5, 8, 27, 32, 39, 50, 56б, 68а, 72

Дружбы 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 21, 23, 27

Жукова 1, 1а, 3, 25, 33, 37, 37а, 38, 40

Коркинская 3, 5

Краснооктябрьская, 16, 20, 20а, 26

Липецкая, 3, 26, 29

Мира 1, 4, 5, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 15, 19, 23, 25, 25а, 27, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 102, 100а

Обухова, 8

Первого спутника 1, 31

Приборостроителей 1, 1а, 3а, 8, 8а, 16а, 22

Румянцева 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 5, 28, 28б, 33

Социалистическая 2, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 36а, 44, 48, 50, 56, 64

Сталеваров 1, 1а, 3, 3а, 3б, 36а, 37, 56, 58, 60, 66

Сурикова, 1

Трудовая 18

Шоссе Металлургов, 37а, 39б, 78а, 80а, 84

Электростальская 1, 2 , 15, 17, 23, 39, 47

Ранее опрессовка затянулась в южной зоне Металлургического района из-за многочисленных протечек в трубах.

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