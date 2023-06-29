Суд подтвердил сговор на торгах по ремонту набережной в Челябинске

Один из снимков, послуживших доказательством нарушений. Фото: Айвар Валеев

Арбитражный суд Уральского округа подтвердил законность решения УФАС по Челябинской области о сговоре на торгах по ремонту набережной в центре Челябинска.

Соглашение заключили городской Комитет дорожного хозяйства, подрядчик ООО «Уралдорстрой» и субподрядчик ООО «Челябинсксвязьинвест».

Торги на ремонт набережной реки Миасс между улицами Красной и Кирова проходили еще в 2019 году. Начальная цена контракта составляла 127 млн рублей, но в итоге Комитет дорожного хозяйства подписал договор с «Уралдорстроем» на 111 млн рублей.

А через несколько месяцев в Антимонопольной службе обратили внимание на нарушения. Выяснилось, что набережную замостили плиткой еще до определения подрядчика и даже до объявления аукциона. Это подтвердили документы, фотографии и объяснения свидетелей. В УФАС заключили, что аукцион провели формально, чтобы оплатить уже выполненные работы.

— Должностные лица нарушителей привлечены к административной ответственности, — сообщили в УФАС.

«Уралдорстрой» оштрафовали на 6,7 млн рублей, фактически выполнявший работу «Челябинсксвязьинвест» —на 836 тыс. рублей. Фирмы не согласились с таким решением и обжалуют его в суде.

Ранее обоснованность действий УФАС уже подтвердили суды двух инстанций.

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