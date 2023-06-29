Самолеты «Победы» снова начнут летать из Челябинска во Внуково

Во Внуково самолетом "Победы" можно будет улететь с 1 июля Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Авиакомпания «Победа» с 1 июля возобновляет полеты из Челябинска в московский аэропорт Внуково. Об этом сообщили в Челябинском аэропорту.

Рейсы будут отправляться ежедневно. В среду и воскресенье из Челябинска можно будет улететь в 19:20, а в остальные дни недели — в 5:40. Время в пути — примерно два часа сорок минут.

В программе полетов «Победы» также сохранятся рейсы в аэропорт Шереметьево. Ежедневно из Челябинска самолеты отправляются в 6:40 и 22:40.

Напомним, осенью прошлого года авиакомпания «Победа» перенесла все свои рейсы в аэропорт Шереметьево. Это объясняли оптимизацией расписания. Не все пассажиры остались довольны изменениями.

Во Внуково из Челябинска сейчас можно улететь самолетами компании «Азимут». Также из Челябинска есть воздушные рейсы в московский аэропорт Домодедово. Их выполняют компании «Глобус» и S7. В Шереметьево из Челябинска летают «Россия» и «Аэрофлот».

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