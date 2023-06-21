Количество экспортных торговых перевозок через Челябинск увеличилось

Фото: Архив КП

С увлечением наблюдаем за расширением географии экспортных торговых перевозок через Челябинск, паблик о жизни региона «Челябушка».

Накануне ушел первый поезд с контейнерами до Саудовской Аравии. В составе груза — энергетическое оборудование и цветные металлы. Вагоны следуют по маршруту «Север-Юг» с остановками в Казахстане, Иране и Туркмении.

— Региональные и федеральные власти в стремлении сделать Челябинск точкой входа логистики упомянули его уже везде, где только можно, и это действительно работает, — пишут авторы канала. — Весной вот так же были отправлены контейнеры до Индии. А недавно груз с техникой прибыл и в обратном направлении — из Китая, по цепочке связав южноуральскую столицу с Дальним Востоком.