Клиентам Tele2 доступна игровая подписка с блокировщиком рекламы и 20 Гб трафика

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Т2МОБАЙЛ»

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Мобильный оператор Tele2 предлагает клиентам новую подписку MixxPlay для тех, кому интересны игровые сервисы. Ее пользователям доступны расширенный каталог игр, дополнительный пакет трафика и блокировщик рекламы. MixxPlay можно добавить к основной подписке Mixx.

Услуга MixxPlay может быть подключена в дополнение к Mixx или как отдельная подписка. Она, прежде всего, ориентирована на абонентов, которые любят играть в мобильные игры. В рамках подписки пользователи устройств на базе Android получают доступ к AppTouch – огромному каталогу игр без рекламы и дополнительных покупок от Huawei.

В каталоге AppTouch пользователям подписки будет доступно более 600 бесплатных игр различных категорий: головоломки, настолки, гонки и другие. Это, например, оригинальный симулятор Holy Potatoes! A Spy Story, стратегия Age of War 2 и казуальная игра Crazy birds. Для активации сервиса необходимо зайти в приложение AppTouch под номером, на котором подключена подписка MixxPlay. Останется только выбрать игру из каталога, скачать ее и погрузиться в мир гейминга.

Серьезный фактор раздражения в интернете – рекламные окна, которые часто всплывают при просмотре страниц и открытии приложений. Помимо бонусов для игроков, подписка MixxPlay предлагает клиентам продвинутый блокировщик рекламы от Adguard для устройств на базе Android и iOS.Сервис блокирует любую рекламу и трекеры, ускоряет загрузку страниц и не ломает страницы блокировкой.

Наконец, пользователям предлагается дополнительный пакет интернета в 20 Гб. Стоимость подписки со всем комплексом сервисов в 200 рублей – это выгодное предложение, поскольку цена лотов на 20 Гб на «МаркетеTele2» начинается от 300 рублей.

При первом подключении MixxPlay предоставляется скидка 100% на абонентскую плату за услугу. С подробным описанием можно ознакомиться на сайте.

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