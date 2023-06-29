В июле в поликлиниках Челябинской области откроют кабинеты психологической помощи

Помощь будут оказывать по полису ОМС
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Челябинской области в июле откроются кабинеты бесплатной психологической помощи. Они заработают в 19 больницах и поликлиниках.
Записаться на прием к психологу можно будет так же, как к любому другому врачу – через регистратуру. При визите в поликлинику пациенту потребуется взять с собой удостоверение личности, СНИЛС и полис ОМС.
— Обращение к медицинским психологам возможно при проблемах во взаимоотношениях с близкими, переживании кризисной или стрессовой ситуации, проблемах с настроением, а также в тех случаях, когда необходима психологическая поддержка, — главный внештатный медицинский психолог регионального минздрава Анастасия Новохацки.
Вдобавок медицинские психологи будут помогать южноуральцам в лечении не связанных с психикой заболеваний. Например, они подскажут, как адаптироваться к изменениям в образе жизни, соблюдению диеты, мотивировать себя на выполнение упражнений или других рекомендаций врача. Психолог также может назначить консультацию с другим специалистом, если увидит, что пациенту она необходима.
Вот список медучреждений, где в июле откроются кабинеты психологической помощи:
Областная больница г. Сатка;
Городская клиническая больница № 1 г. Челябинск;
Городская больница им. Г.И. Дробышева г. Магнитогорск;
Городская клиническая больница № 11 г. Челябинск;
Городская клиническая больница № 5 г. Челябинск;
Городская клиническая больница № 6 г. Челябинск;
Городская клиническая больница № 9 г. Челябинск;
Городская клиническая поликлиника № 5 г. Челябинск;
Городская клиническая поликлиника № 8 г. Челябинск;
Городская больница № 2 г. Коркино;
Городская больница № 2 г. Миасс;
Городская больница им. А.П. Силаева г. Кыштым;
Областная клиническая больница № 3;
Районная больница с. Фершампенуаз;
Районная больница г. Карталы;
Районная больница п. Увельский;
Районная больница с. Варна;
Районная больница г. Верхнеуральск;
Городская больница г. Верхний Уфалей.
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