В ЧелГУ откроется военная кафедра

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Сюрприз для будущих студентов на старте приемной кампании приготовил один из крупнейших вузов Челябинска — ЧелГУ. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», нынешних абитуриентов допустят к кафедре Минобороны России, сформированной при дружественном ЮУрГУ.

Уже на первом курсе они смогут проходить военную подготовку параллельно изучению гражданской специальности и уйти в запас сразу после выпуска с дипломом. Такая коллаборация естественно сближает университеты, как и то, что вскоре им предстоит управлять единым кампусом.

Но вот конкурентами они от этого быть не перестанут — на днях обнародовали результаты опроса, в котором ЧелГУ обогнал ЮУрГУ в рейтинге зарплат выпускников, — добавляют авторы телеграм-канала. — В общем, стоит семь раз отмерить, тем более что военная кафедра есть и там, и там.